02 Ağustos 2021, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberleri: Karagümrük Ndao transferinde fark yarattı

Karagümrük Ndao'da fark yarattı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberi: Karagümrük ile mürhiş bir çıkış yakalayan Ndao'nun bonservis bedeli büyük şankınlık yarattı. İstanbul ekibi Senegalli futbolcuyu 75 bin euro'ya kadroya dail ederken, 3 milyon euro bonservis bedeline satarak büyük bir başarıya imza attı.

Karagümrük Sacre Coeur'den 75 bin euro'ya aldığı Allassane Ndao'yu 3 milyon euro karşılığında Ahli'ye sattı.Fotomaç'ın haberine göre İstanbul temsilcisi 24 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusundan ciddi manada bir gelir elde etmiş oldu. Karagümrük'ün TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği sezonda da yer alan Ndao, Türkiye kariyerinde 59 maçta 14 gol kaydetti. 14 de asist yaptı.
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