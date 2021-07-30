30 Temmuz 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Mehdi Benatia ile anlaşmaya vardı

Benatia Karagümrük'te!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Son dakika spor haberi: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük tecrübeli stoper Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli savunmacı Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak Al-Duhail forması giyen Mehdi Benatia ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Faslı savunmacının; 3 İtalya Serie A, 2 de Almanya Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor. Benatia ayrıca 58 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.


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