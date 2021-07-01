01 Temmuz 2021, Perşembe

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı

Karagümrük'e Charlton'dan transfer
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Erhun Öztümer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada;

"Karagümrük'te transfer devam ediyor. İngiltere doğumlu Türk asıllı orta saha oyuncusu Erhun Öztümer, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Türkiye'de Manisaspor ve Sivasspor akademilerinde de eğitim alan Erhun, İngiltere'ye dönerek Peterborough'da gösterdiği performansla isminden söz ettirmeye başladı. FC Walsall forması giydikten sonra İngiltere'nin köklü kulüplerinden Bolton Wanderers'a imza atan Erhun Öztümer daha sonra futbola başladığı kulüp Charlton'a geri döndü. Son olarak Bristol Rovers'ta görev alan 30 yaşındaki orta saha artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Erhun Öztümer'e Karagümrük'te başarılar dileriz" denildi.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
Ndao'ya Avrupa devlerinden kanca! Ndao'ya Avrupa devlerinden kanca!
Kerim Frei Fatih Karagümrük'te Kerim Frei Fatih Karagümrük'te
Karagümrük'e deneyimli forvet! Karagümrük'e deneyimli forvet!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör