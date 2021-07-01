01 Temmuz 2021, Perşembe
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Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada;
"Karagümrük'te transfer devam ediyor. İngiltere doğumlu Türk asıllı orta saha oyuncusu Erhun Öztümer, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Türkiye'de Manisaspor ve Sivasspor akademilerinde de eğitim alan Erhun, İngiltere'ye dönerek Peterborough'da gösterdiği performansla isminden söz ettirmeye başladı. FC Walsall forması giydikten sonra İngiltere'nin köklü kulüplerinden Bolton Wanderers'a imza atan Erhun Öztümer daha sonra futbola başladığı kulüp Charlton'a geri döndü. Son olarak Bristol Rovers'ta görev alan 30 yaşındaki orta saha artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Erhun Öztümer'e Karagümrük'te başarılar dileriz" denildi.
Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Erhun Öztümer'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada;
"Karagümrük'te transfer devam ediyor. İngiltere doğumlu Türk asıllı orta saha oyuncusu Erhun Öztümer, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Türkiye'de Manisaspor ve Sivasspor akademilerinde de eğitim alan Erhun, İngiltere'ye dönerek Peterborough'da gösterdiği performansla isminden söz ettirmeye başladı. FC Walsall forması giydikten sonra İngiltere'nin köklü kulüplerinden Bolton Wanderers'a imza atan Erhun Öztümer daha sonra futbola başladığı kulüp Charlton'a geri döndü. Son olarak Bristol Rovers'ta görev alan 30 yaşındaki orta saha artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Erhun Öztümer'e Karagümrük'te başarılar dileriz" denildi.
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