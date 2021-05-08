08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Ev sahibi takımın gollerini; Zukanovic, Borini, Ndao (2) ve Lens kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise İlker Karakaş'tan geldi.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 54 yaparken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.
Gelecek hafta Karagümrük, Beşiktaş deplasmanına konuk olurken, Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
Karagümrük 5-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Zukanovic, Borini, Ndao (2) ve Lens kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise İlker Karakaş'tan geldi.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 54 yaparken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.
Gelecek hafta Karagümrük, Beşiktaş deplasmanına konuk olurken, Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
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