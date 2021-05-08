08 Mayıs 2021, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Karagümrük 5-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karagümrük evinde fark attı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 40. haftasında evinde 'ni 5-1 mağlup etti.

'in 40. haftasında sahasında 'ni 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini; , , (2) ve kaydetti.

Konuk takımın tek golü ise 'tan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 54 yaparken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Karagümrük, deplasmanına konuk olurken, Gençlerbirliği evinde 'yi ağırlayacak.
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