Fatih Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi!

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te! Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Francesco Farioli Karagümrük'te!



İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te! pic.twitter.com/tmJQeXdaOw — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 21, 2021

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