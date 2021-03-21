21 Mart 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi!

Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için 'yle anlaştığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te! Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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