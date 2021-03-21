Fatih Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Francesco Farioli'yle anlaştığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te! Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Francesco Farioli Karagümrük'te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 21, 2021
İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te! pic.twitter.com/tmJQeXdaOw
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