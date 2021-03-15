15 Mart 2021, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi!

Süper Lig'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'in 30. haftasında deplasmanına çıkan , sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 3 haftadır galibiyet alamayan İstanbul ekibinde teknik direktör 'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adama teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can'a her zaman açık olacaktır."

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