Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Fatih Karagümrük, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 3 haftadır galibiyet alamayan İstanbul ekibinde teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adama teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can'a her zaman açık olacaktır."
TEŞEKKÜRLER ŞENOL CAN— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 15, 2021
Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. pic.twitter.com/SVguK7Jfra
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