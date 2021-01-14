14 Ocak 2021, Perşembe

FATİH KARAGÜMRÜK

Tahkim Kurulu, Enzo Roco'nun 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu Roco'nun cezasını onadı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

(TFF) Tahkim Kurulu, futbolcusu 'nun 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 'nun () kararına yapılan itirazı inceledi ve Şilili oyuncunun 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasını oy birliği ile onayladı.

Kurul ayrıca, Galatasaray Kulübüne protokol tribününde yer alanların neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira, kulübün idarecilerinden 'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ile 52 bin 500 liralık cezanın da onandığını açıkladı.



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