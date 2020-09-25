Lyon Karagümrük-Başakşehir maçını izledi! İşte takip edilen isimler

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçını statta izledi. Fransız devi kırmızı-siyahlılardan; Alassane Ndao, Ramazan Civelek ve Fatih Kurucuk'u takip etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'dan Cenk Özkaçar'ı renklerine bağlayan Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, bu kez rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Lyon, Fatih Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao, Ramazan Civelek ve Fatih Kurucuk'a kancayı taktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Fransız devinin gözlemcileri, 3 futbolcuyu Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribünden takip ederek yönetime bir rapor sunacak.

Gözlemci raporunun olumlu çıkması halinde Lyon, Ndao, Ramazan ve Fatih için girişimlere başlayacak.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

İlk haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ramazan Civelek'in ismi eski takımı Fenerbahçe'yle de anılıyor. Civelek'i 1 milyon TL karşılığında geri alma hakkı bulunan sarı-lacivertllierin bu opsiyonu kullanacağı konuşuluyor.

TERİM'İN GÖZDESİ

Orta saha transferi için ummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'ın Alessane Ndao için girişimlerde bulunduğu ve teknik direktör Fatih Terim'in Senegalli oyuncuyu çok beğendiği iddia edilmişti.

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