Başakşehir seriyi bozmadı! Boz Baykuşlar üst üste 4. galibiyetini aldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
Başakşehir'in golleri 16. dakikada Bertuğ Yıldırım, 25. dakikada Skov Olsen, 32. dakikada Onur Bulut, 69. dakikada Umut Bozok ve 84. dakikada Edin Visca'dan gelirken Eyüpspor'un golünü 38. dakikada Yusuf Barası kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Başakşehir, ligde üst üste 4. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi. Eyüpspor ise 3 puanla son sırada yer alıyor.
SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise Gençlerbirliği deplasmanında konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada İstanbul Başakşehir 1-0 öne geçti. Brnic'in ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu altıpas içinde tamamlayan Bertuğ Yıldırım, ağları havalandırdı: 0-1.
25. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kharebashvili, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktada bulunan Olsen, bekletmeden yaptığı vuruşta fileleri sarstı: 0-2.
32. dakikada konuk ekip 3. golü buldu. Kaluzinski'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Onur Bulut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
38. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. Costa'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Barası, Karbownik'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.
İstanbul Başakşehir, ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.