Eyüpspor, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan kulübün Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildiğini açıkladı.

Ocak ayında futbolda bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine bırakılan Eyüpspor, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildi. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan kulübümüz, yürütülen sürecin ardından Başkanımız Sayın Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız'a iade edilmiştir. Kulübümüzün geleceği ve kurumsal yapısına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirir, camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Eyüpspor'a 16 Ocak 2026'da TMSF kayyum olarak atanmıştı.

