FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı cezası!

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'a, FIFA'dan transfer yasağı geldi. İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer yasağı verildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor da yer aldı. FIFA, İstanbul ekibine 3 dönem transfer yasağı verdi.



Yasağın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak ifade edilirken, yaptırım kapsamında Eyüpspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.