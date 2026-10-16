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FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı cezası!

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'a, FIFA'dan transfer yasağı geldi. İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer yasağı verildi.

Giriş Tarihi:
FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı cezası!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor da yer aldı. FIFA, İstanbul ekibine 3 dönem transfer yasağı verdi.

Yasağın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak ifade edilirken, yaptırım kapsamında Eyüpspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

#İstanbul #Trendyol Süper Lig #FIFA #Eyüpspor
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