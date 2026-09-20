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Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

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Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı

Eflatun-sarılı takım, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

#Trendyol Süper Lig #Eyüpspor #Süper Lig #Fenerbahçe
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