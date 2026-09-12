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Eyüpspor-Çaykur Rizespor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 5. hafta

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Eyüpspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Eyüpspor-Çaykur Rizespor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 5. hafta

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçını takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 3 puanla 16. sırada bulunuyor. 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan toplayan Karadeniz temsilcisi ise 11. sırada yer alıyor. Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor-Çaykur Rizespor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 5. hafta - 1

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Andre, David Costa, Michalak, Bilal Boutobba, Abdullahi.

Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Sagnan, Mocsi, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Doicaru, Mihaila, Ali Sowe..

EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Eyüpspor - Çaykır Rizespor maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

#Karadeniz Temsilcisi #Trendyol Süper Lig #Eyüpspor #Çaykur Rizespor #Ali Sowe #Andre
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Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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