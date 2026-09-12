Çaykur Rizespor’dan 10 Kişiyle kritik zafer! Eyüpspor’u deplasmanda devirdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 5. haftasında 10 kişi kaldığı maçta Eyüpspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan (Dk. 77 Pintor), El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba (Dk. 71 Mete Kaan), Costa (Dk. 61 Yusuf Barasi), Raux Yao (Dk. 71 Hamza Akman), Michalak, Abdullahi
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Bakayoko), Doicaru (Dk. 59 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 46 Ahmed Kutucu), Laçi (Dk. 71 Diakite), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Tayyip Talha Sanuç)
Goller: Dk. 21 Sowe, Dk. 90+2 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 44 Mihaila (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 33 Sagnan, Dk. 63 Mocsi, Dk. 81 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)