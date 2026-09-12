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Çaykur Rizespor’dan 10 Kişiyle kritik zafer! Eyüpspor’u deplasmanda devirdi

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 5. haftasında 10 kişi kaldığı maçta Eyüpspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Çaykur Rizespor’dan 10 Kişiyle kritik zafer! Eyüpspor’u deplasmanda devirdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan (Dk. 77 Pintor), El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba (Dk. 71 Mete Kaan), Costa (Dk. 61 Yusuf Barasi), Raux Yao (Dk. 71 Hamza Akman), Michalak, Abdullahi

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Bakayoko), Doicaru (Dk. 59 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 46 Ahmed Kutucu), Laçi (Dk. 71 Diakite), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Tayyip Talha Sanuç)

Goller: Dk. 21 Sowe, Dk. 90+2 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 44 Mihaila (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 33 Sagnan, Dk. 63 Mocsi, Dk. 81 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

#Karadeniz Temsilcisi #Trendyol Süper Lig #Eyüpspor #Çaykur Rizespor #Ali Sowe #Andre #Rizespor #Emrecan Bulut
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