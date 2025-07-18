Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza töreninde konuşan ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız "Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Trabzonspor Kulübüne ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'a ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ya teşekkür ediyorum. Draguș, Süper Lig'den tanıdığımız ligimizi de bilen önemli bir oyuncu. Aynı zamanda Romanya A Milli Takımının da ilk 11 oyuncularından. Sezon sonu da Dünya Kupası'nda oynayacak olması dolayısıyla Draguș'un bize çok ciddi katkı vereceğini ve çok önemli bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kendisini de burada Dünya Kupası için en iyi şekilde hazırlayacağını düşünüyorum. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." açıklamalarında bulundu.

Draguş ise "İkas Eyüpspor'a katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi ve bu transferin gerçekleşmesi için harcanan çaba, burada olmamda büyük rol oynadı. İkas Eyüpspor, daha önce de sahada başarılı bir şekilde mücadele eden güçlü bir takım. Ben de kariyerimin bu yeni döneminde, İkas Eyüpspor'un başarısı için mücadele etmeye ve kulübümle birlikte yeni zaferler kazanmaya can atıyorum."

Denis Draguş geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 26 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.