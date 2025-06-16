İkas Eyüpspor'dan Selçuk Şahin paylaşımı!

Trendyol Süper Lig takımlarından İkas Eyüpspor, resmi sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü Selçuk Şahin ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, resmi X hesabından yeni teknik direktörü Selçuk Şahin hakkında bir paylaşım yaptı.

Genç çalıştırıcının açıklamalarına yer verilen videoda Şahin, "Bu yolun kolay olmadığını biliyorum ama hiç bir zirve, emek vermeden gelmedi ve ben bu kulübün tarihinden güç alarak Eyüpspor'la birlikte bu zirveye yürümeye kararlıyım." dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Hoş Geldin Selçuk Şahin! 💜💛

"Bu yolun kolay olmadığını biliyorum ama hiç bir zirve, emek vermeden gelmedi ve ben bu kulübün tarihinden güç alarak Eyüpspor'la birlikte bu zirveye yürümeye kararlıyım."

Selçuk Şahin pic.twitter.com/xpBjUuMhQ1

— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 16, 2025