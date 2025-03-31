Arda Turan: Pes edecek değiliz!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri RAMS Başakşehir'e 3-1 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, fiziksel olarak sorun yaşadıkları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Turan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ı anarak başlayan Arda Turan, "Volkan Konak, çok değerli bir sanatçıydı. Bizim de arkadaşımız, ağabeyimiz diyebileceğimiz bir dostluğumuz vardı. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum." dedi.

Maçı değerlendiren eflatun-sarılı takımın teknik direktörü, "Maç planladığımızın dışında değildi ancak zaman zaman birebir temasta bize üstünlük sağladılar. Maça iyi başlamamıza rağmen golü yedik. Gole cevap verdiğimiz anda iyi oynamıyorduk. 10'a 10 baskılarda zaman zaman çözümler bulduk. Bu anlarda da karşı kaleye gidebildik. İkinci yarının başında savunmamız daha dengeliydi. Rakibin etkili ve birebiri iyi oynayabilen oyuncuları var. Yusuf Sarı da bunlardan biri. Kemen girdikten sonra 2 gol yedik. Benim sistemimi oynamak için fiziksel kalite çok önemli. Ancak cezalılar ve sakatlıklar var. Sebeplerin arkasına sığınmıyoruz ama Melih arka adale sakatlığından döndü, Yalçın üst adalesi yırtıkken oynuyor. İkisine de teşekkür ediyorum. Mağlubiyeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum, etmeyeceğiz. Ancak oyuncularımın verdiği emek ve mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. İlk yarıdan sadece 2 puan gerideyiz. Hedeflerimize doğru yürüyoruz. Bulunduğumuz durum ve şartlar açısından sorunları konuşmamamız ve yansıtmamamız, bu acıyı çekmediğimiz anlamına gelmez. Pes edecek de değiliz. Her maç daha iyi oynayabilmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Arda Turan, ara transfer döneminde kulübün mali yapısını kabullenerek transfer yapmadıklarını belirterek, "Eyüpspor'un gelir-gider dengesi ve sürdürülebilirlik için kulübün transfer politikasına saygı duyduk. En azından antrenman kalitesini koruyabilmek için ara transferde 2-3 oyuncu almamız gerekirdi. Zaman zaman 13-14 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Bunu başkanımızla konuşarak bu düşüşü kabullendik. Amacımız ilk başta ligde kalmaktı. Bu durumu kabullenmek mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ligin ilk yarısında başladığımızda buralardan beraberlik çıkarmıştık. Oyunumuz üzerine çalışıyoruz. Oyuncularım çok yıprandı. Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro çok fazla maç oynadı. Onları hiç değiştirip dinlendiremiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Durumun farkındayız. Elimizde iyi takım olduğunda nasıl domine ettiğimizi bu ülkeye gösterdik." ifadelerini kullandı.