Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte genç teknik adamın sözleri:

"MOURINHO'YA KARŞI MÜCADELE VERMEK..."

"Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Bizim için bir puan ama oyun olarak kazanılmış bir üç puan gibi. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek, benim için de çok iyi bir sınav oldu."

"KOSTIC'İN ORTALARINI RİSKE ETTİK"

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maximin'in oynamayacağını düşünerek Prince Ampem'i kullandık. Kostic'in ortalarını riske etmeye çalıştık çünkü Fenerbahçe bağlantı oyununu çok iyi oynuyordu Tadic ve Dzeko ile birlikte. Oraya yönlendirmek istedik. Alandan adama geçerken ortalarda sıkıntılar oldu ama bloğu iyi savunduk. Amrabat'ın üçlemesi, zaman zaman Thiam ve Emre'yi oyun düşürmesi... Diagonal toplarda 'intensive run' (yoğun koşu) yapamayınca sıkıntılar yaşadık."

"İTİRAZIM FAULE DEĞİL"

"İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir vurma var. Benim oradaki itirazım; faule değil, 4. hakeme neden telsizden söylemiyorsunuz?"

BEŞİKTAŞ İDDİALARI HAKKINDA

"Ben Eyüpspor Teknik Direktörüyüm. Beşiktaş çok büyük bir camia bu konuları ayak üstü konuşmak saygısızlık olur. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu dile getirdim zaten."