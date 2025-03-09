Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.
İkas Eyüpspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç aradan sonra 3 puanın sahibi oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi İkas Eyüspor, 15. dakikada Emre Akbaba ve 76. dakikada Umut Bozok'un golleriyle 2-1 kazandı. Konuk ekibin tek sayısı ise 58. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi. Öte yandan maç sonunda yaşanan gerginlikte İkas Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
4 maç sonra galip gelen İkas Eyüpspor puanını 43 yaptı. TÜMOSAN Konyaspor ise 28 puanda kaldı.