Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
İkas Eyüpspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmadan Beşiktaş 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada ev sahibi takımın tek golünü henüz ilk dakika dolmadan Tayfur Bingöl kaydetti.
Beşikta'a galibiyeti getiren golleri ise 18'da Rafa Silva, 45+2'de Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Beşiktaş maçın ardından 41 puanla 4.sırada bulunyor.
Eyüpspor ise 40 puanla 5. sırada yer alıyor.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Joao Mario'nun pasında Semih'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Berke, uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çeldi.
60. dakikada Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Semih'in ceza sahası içi sağ çaprazda rakip savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Halil Akbunar dk. 46), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 46), Melih Kabasakal (Taras Stepanenko dk. 73), Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl (Emre Akbaba dk. 67), Prince Ampem (Umut Bozok dk. 67), Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku (Onur Bulut dk. 76), Alex Chamberlain (Amir Hadziahmetovic dk. 67), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva (Salih Uçan dk. 86), Joao Mario (Keny Arroyo dk. 76), Ciro Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 1) (Eyüpspor), Rafa Silva (dk. 18), Milot Rashica, Semih Kılıçsoy (dk. 60) (dk. 45+2) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Prince Ampem, Robin Yalçın (Eyüpspor), Arthur Masuaku (Beşiktaş)