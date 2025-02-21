İkas Eyüpspor 1-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda İkas Eyüpspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlı ekip rakibini 3 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 19:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025- 22:55