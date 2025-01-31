Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi.
Bu mücadeleden İkas Eyüpspor 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Mücadelede konuk takımdan 10. dakikada Radakovic ve 85. dakikada Murat Paluli kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
9 kişi kalan Net Global Sivasspor'un ağlarını 89. dakikada ev sahibi takımdan Thiam havalandırdı.
İkas Eyüpspor bu golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Maçın ardından İkas Eyüpspor 39 puanla 4. sırada yer alıyor.
Net Global Sivasspor ise 23 puanla 14. sırada bulunuyor.