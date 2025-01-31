İkas Eyüpspor 1-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın öğrencileri rakibini tek golle mağlup etti. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 19:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025- 22:02