Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'da "Transfer Raporu" programının canlı yayınına bağlanarak Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER:

Ahmed Kutucu transferi ile ilgili görüşmelerde yüzde 80'lere geldiğimizi söyleyebiliriz. Temasımız oldu fakat henüz resmiyete dökmedik. 24 saat içinde her şey netlik kazanacak. Netlik kazanınca Galatasaray tarafı da biz de herkesi bilgilendireceğiz.

Bonservis konusunda pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu ile görüşülecek, oyuncunun rızası alınacak. Prosedürde küçük detaylar görüşüldükten sonra herkesi en doğru şekilde bilgilendireceğiz.

Ahmed Kutucu için Fenerbahçe tarafından bize gelen resmi bir teklif olmadı.

BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Yurtdışından da ilgi var fakat satmak istediğimiz bir oyuncu değil. Hatta en başta belirlediğimiz bir bonservis bedeli vardı Berke için. Şu an o bedelin üstü teklif edilse dahi satmayı düşünmüyoruz."

MUSTAFA HEKİMOĞLU HAKKINDA

Kadromuzda kiralık olarak görmek istediğimiz bir oyuncu. Beşiktaş ile temasları sürdüreceğiz.