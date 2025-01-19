İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Corendyon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Arda Turan galibiyetin sevinicini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile paylaştı.
İkas Eyüpspor ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
İŞTE O ANLAR
😍 Teknik Direktörümüz Arda Turan, 3 puanı Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız ile kutladı. pic.twitter.com/1R4TF5cX4z— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 19, 2025