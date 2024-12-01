Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Eyüpspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Bu mücadeleye kurtarışlarıyla damga vuran Berke Özer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE BERKE'NİN SÖZLERİ...

1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir stadyumda böyle bir takıma karşı... Çok mücadele ettik. İnanılmaz efor sarf ettik. Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum.

"Bu akşamki performansın için kariyerinin en iyi performansıydı diyebilir miyiz?"

Bu soru üzerinde konuşan Berke Özer, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemi kastederek, "Burada daha önce bir performansım daha vardı, onu ilk sıraya koyarım. Bugünü de ikinci sıraya koyarım." dedi.