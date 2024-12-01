Arda Turan'dan Okan Buruk'a: İyi dememiş!

Son dakika spor haberi: Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ardından eflatun beyazlı ekipte Arda Turan, Okan Buruk'un sözlerine yanıt verdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Deplasmanda son şampiyona karşı mücadele eden ve 1 puanı hanesine yazdırmayı başaran Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maçın sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

"G.SARAY'A KARŞI ANCAK BÖYLE OYNARSINIZ"

Kolay değil bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak. Oyunu tutmaya çalıştık. Baskıyı biliyorduk, çözümler üretmeye çalıştık. Bol bol savunma arkasına birebir atıp boylarını uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk.

Bazı karşılamalarda sıkıntılar yaşadık. Az pas yaptık. Oyundan memnunum. Oyun gidip geldikçe fırsatlar olacağını biliyorduk. Anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz, başka çaresi yok. Muhteşem mücadele verdi oyuncularım.

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR, BAŞIMIZ DİK!"

Ben oyuncularıma aynısını söyledim; bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları için, futbolu sevenler için bu bir eğlence sporu. Biz çok şükür bu kulüpten çıktık. Bu kulüpte aldığımız eğitim bu. Bulunduğumuz formanın hakkını sonuna kadar verdik. En nezaketli şekilde mücadele ettik.

Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Üzücü ama biz sahada kalacağız. Çalışacağız. Ben alışığım hayatımda olmadığım yükleri almaya. Allah'a çok şükür buradan başımız dik çıktık.

"METEHAN'I BEN YETİŞTİRMEDİM"

Metehan'ı ben yetiştirmedim. Metehan'ı Galatasaray yetiştirdi. Biz daha çok oynattık. Bugün de Okan Ağabey'in emeğiyle beraber muhteşem hale geldi. Milli takım stoperi görüyorum, Bülent Ağabey gibi Galatasaray'ın geleceğini görüyoruz. Çok akıllı bir çocuk. İnşallah böyle devam eder.

"BU STANDARTLARLA İLERLEYEMEYİZ"

Geçen hafta bana hakemi kimse sormadı. Hakem konuşacak bir durumumuz yok. Biz öyle devam ediyoruz. Hakem standartının üst seviyeye çıkmasından yanayım. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Faul standartı çok düşük. Baskı oluyor ama faul standardını yükseltmeliyiz. İki takım için de böyle.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Eğer ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Kadromuzu geliştireceğiz. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız.

"OKAN AĞABEY DEDİYSE VARDIR BİR BİLDİĞİ"

Okan Buruk'un 'Berke hiç yerden kalmadı' sözleriyle ilgili olarak:

Okan ağabey öyle dediyse vardır bir bildiği, doğrudur.

"OKAN AĞABEY İYİ DEMEMİŞ!"

"Oyuncular buralarda sıkıntılar yaşayabilir. Okan Ağabey'in Galatasaray tarihindeki en büyük hocalardan biri olduğunu biliyoruz. Gurur duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi niyeti göstermeye çalıştık. 6 dakika uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan Ağabey iyi dememiş."