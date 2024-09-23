Arda Turan'ı sinirlendiren derbi sorusu!

Trendyol Süper Lig'de 6. haftada Beşiktaş deplasmanına konuk olan Eyüpspor, 90+3. dakikada yediği golle siyah-beyazlılara 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kendisine yöneltilen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili soruya sinirlendi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından kendisine sorulan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili soruya sinirlendi.

"SONRA 'ARDA SİNİRLENİYOR' OLUYOR"

Turan, basın çalışanının derbiyle ilgili sorusuna "Bana soruyorsun Fenerbahçe-Galatasaray derbisini. Derbi ne olacak? Ne olacak? Bırak sorma. Baksana Eyüspor-Beşiktaş maçı var. Deseydin ki 'Arda ne yapacaksın?' Ki ben ne söyledim? 9 kere 'Derbi ne olacak?' Sonra sinirlenince 'Arda sinirleniyor'" yanıtını verdi.