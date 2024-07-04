Son dakika spor haberleri: EURO 2024'te çeyrek final maçları öncesi bir skandal daha yaşandı. UEFA, çeyrek finale yükselen takımı Avusturya olarak gösterdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Millilerimizin bu başarısının ardından önce Merih Demiral'ın sevincine soruşturma açan UEFA şimdi de yine bir skandalla daha ortaya çıktı.

UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

Tabloyu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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