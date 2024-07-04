TFF'den Merih Demiral haberlerine yalanlama geldi!

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımı'mız gollerini Merih Demiral kaydetmişti. Deneyimli stoperimizin gol sevincinde Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle, Almanya İçişleri Bakanı tarafından hedef alınmış ve UEFA'dan yaptırım istenmişti. TFF, Alman basınının Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği haberi hakkında açıklama yayınladı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2024- 22:12 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024- 22:17