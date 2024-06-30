EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Son 16 turunda İngiltere ile Slovakya kozlarını paylaştı.
İngiltere 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi uzatmalarda 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 90+5'te Jude Bellingham (normal süre) ve 91. dakikada (uzatma anları) Harry Kane kaydetti. Slovakya'nın tek sayısı ise 25. dakikada Ivan Schranz'dan geldi.
Böylelikle İngiltere çeyrek finalde İsviçre ile eleşti. Öte yandan müsabakada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
MAÇIN GOLLERİ
⚽GOL! Ivan Schranz attı Slovakya öne geçti! İngilizler şokta! pic.twitter.com/kzRsEAILqh— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024
⚽️GOL! Jude Bellingham'dan harika gol! İngiltere'ye hayat öpücüğü veriyor! pic.twitter.com/9gxV1xiDRv— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024
⚽️GOL! Harry Kane attı İngiltere geri döndü! Uzatmalar golle başladı! pic.twitter.com/aot7QAPipj— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024