İngiltere 2-1 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET) İngiltere'den müthiş geri dönüş!

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İngiltere ile Slovakya son 16 turunda karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in görev yaptığı mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2024- 18:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024- 21:37