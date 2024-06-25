EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Gürcistan ve Portekiz kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gürcistan - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Gürcistan ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Portekiz maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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