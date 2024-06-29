EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Şiddetli yağış altında oynanan maçta gülen taraf 2-0'lık skorla Almanya oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Almanya ile Danimarka, BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 48. dakikada Danimarka'da Andersen, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi. 52. dakikada ceza sahası içinde Andersen'in topa elle müdahalesi sonucu VAR'ın uyarısıyla Almanya penaltı kazandı. 54. dakikada beyaz noktanın başına geçen Havertz, topu ağlara göndererek Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. 68. dakikada atılan uzun pasla buluşan Musiala sol kanattan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Almanya sahadan 2-0 galip ayrılarak adın�� çeyrek finale yazdırdı. Panzerler, çeyrek finalde İspanya - Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.

MAÇ 35. DAKİKADA DURDURULDU!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış maçın durmasına neden oldu.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında fırtınayla beraber şiddetini artıran yağmur, oyunun durmasına sebebiyet verdi.

Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, 35. dakikasında oyunu durdurarak, oyuncuları saha kenarına davet etti.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.

Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı.

⛈ Almanya-Danimarka karşılaşması, yoğun yağmur nedeniyle durduruldu!#EURO2024 | #EURO2024TRTde pic.twitter.com/LrtXwTlxhg

— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2024

MAÇIN ÖZETİ