02 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Belçika - İtalya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

Belçika - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Belçika ile İtalya çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELÇİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - İtalya maçı 2 Temmuz Cuma günü 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

BELÇİKA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

Belçika: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, Carrasco, Eden Hazard, Lukaku

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi Finali'nin yerini ve tarihini açıkladı! UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi Finali'nin yerini ve tarihini açıkladı!
M. United'dan Mata kararı! Sözleşmesi... M. United'dan Mata kararı! Sözleşmesi...
İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör