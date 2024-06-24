A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında konuşan Ataman, "Bizim bir Ronaldo'muz var mı? Yok. Arda Güler daha yeni, inşallah önümüzdeki yıllarda yapacak." dedi. İşte o sözler...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"MİLLİ FORMAYA AŞIK BİR İNSANIM"

"Esas güçlü kadromuzla Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynayamıyoruz. 5 oyuncumuz NBA'de şu an. Onlar da çok istekli şu anda. Onlarla birlikte 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tam kadro şekilde madalya kazanmak istiyoruz. Bütün şampiyonluklar bir yana, milli takım bir yana. NBA'deki çocuklarımız 2025 Avrupa Şampiyonası'na gelirlerse ciddi bir kadromuz var. Şu da bir gerçek İzlanda'yı zor yendik. Ben boş konuşmam, A Milli Takım'da göreve devam etmemin iki sebebi var. Ben milli formaya aşık bir insanım. Ben keyif alarak yapıyorum. İkincisi, bütün oyuncularımızı buraya getirebilirsek madalya kazanacağımıza inanıyorum."

"YUNANİSTAN'DA TARİHİ BİR SEZON YAŞADIK"

"Panathinaikos'ta yaptıklarımız kolay bir olay değil. Gidersin Barcelona'ya final oynatırsın... Panathinaikos geçen sezonu 17. sırada tamamladı. Panathinaikos'un 6 tane EuroLeague şampiyonluğu vardı ama bu sezonun tarihi olduğunu söylüyor Yunan kamuoyu. EuroLeague şampiyonluğundan iki gün sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis beni arayıp tebrik etti. 'Senin burada yarattığın hava, Türk-Yunan halklarının kardeşliğine çok büyük bir katkı verdi' dedi bana. Bu benim için çok büyük bir gurur."

"SLOUKAS BANA 'PROFESÖR' DİYOR"

"Sloukas sezon başında çok önemli bir karar aldı. Olympiakos'tan ayrılıp Panathinaikos'a geldi. Bunu yaparken de bana hep 'Sana inandığım için buradayım' diyordu. Geçmişte hep rakip olduk onunla. Çok duygusal bir oyuncu. Sezon başında işler sıkıntıya girdiğinde 'Olmuyor' dediğimde, 'Koç, beni sen buraya getirdin. Birlikte başaracağız' dedi. Her maçtan sonra 'profesörü dinleyin bizi şampiyon yapacak' diyordu. Ben de ona karşı çok saygı duyuyorum. Hep çok iyi bir oyuncuydu ama ona o özgürlüğü de verdim ben. Şampiyonluklar 10 tane yıldızla olmuyor, soyunma odasındaki sevgiyle oluyor. İki defa ipten döndük, Maccabi'de algı yapıp tribüne taraftar aldılar. Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'a karşı 2-0 geri düştük..."

"BİZİM BİR RONALDO'MUZ YOK"

"A Milli Futbol Takımımıza güveniyorum. Pozitif düşünelim. Çok genç bir kadromuz var. Sosyal medya çok tehlikeli, çocuklar okuyor her şeyi. Başaramazsak eleştiririz. Portekiz'e kaybettik ama Ronaldo gibi bir oyuncuları var. Bizim bir Ronaldo'muz var mı? Yok. Arda daha yeni, inşallah önümüzdeki yıllarda yapacak."

"MOTLEY İLE İLGİLENMİYORUZ"

"Johnathan Motley ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Türkiye basınında haberleri bazen ben de okuyorum. Çok önemli bir transferimiz olabilir. İsmi bende kalsın."