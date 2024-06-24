EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi ve İtalya adını üst tura yazdırdı.
Hırvatistan'da Luka Modric, 55. dakikada sahneye çıktı.
İtalya'da ise beraberlik golünü 90+8. dakikada Zaccagni kaydetti.
Hırvatistan ise 2 puana yükseldi.
MODRIC TARİHE GEÇTİ
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Modric (38 yaş 289 gün) oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽️ GOL | Modric penaltıda Donnarumma'yı geçemedi ama pozisyonun devamında rövanşı aldı! Hırvatlar dengeyi bozdu! pic.twitter.com/rGTRvUeFQq— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2024
🏆⚽ GOL | Zaccagni uzak köşeye harika vurdu! Uzatmalarda gelen gol Hırvatları yıktı! İşte futbol böyle bir oyun... pic.twitter.com/DjDRJoD7eS— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2024