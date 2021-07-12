Son dakika spor haberi: EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın kazandığı para ödülü ortaya çıktı!
2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya mutlu sona ulaştı. Gök mavililer, finalde İngiltere'yi penaltılar sonucunda mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. İtalya'nın bu görkemli zaferi sportif başarının yanı sıra, ekonomik açıdan da önemli bir gelir sağladı. İşte şampiyon İtalya'nın kasasına giren rakam... | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı. İtalya pazar akşamki zaferle UEFA'dan 34 milyon Euro kazandı. Kaybeden İngiltere ise toplamda 29 milyon Euro'luk ödüle sahip oldu. İtalyanların sponsorluklar ve ticari gelirlerle kazancının 100 milyon Euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.
EURO 2020'DE PARA ÖDÜLLERİ NASIL DAĞITILDI!
İtalyanlar, UEFA'nın dağıttığı ödüllerle kasayı doldurdu. Gruplara katılım payı olarak İtalyanlar ilk etapta 9.2 milyon Euro gelir sağladı. Milli Takımımızın da bulunduğu grupta 3 maçını da kazanan İtalyanlar bu galibiyetlerden toplam 4.5 milyon Euro gelir sağlamayı başardı. İtalya son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek 2 milyon Euro daha kazanmayı başardı. İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi Belçika oldu. İtalyanlar güçlü takibini de kupa dışında bırakarak 3.2 milyon Euro daha kazandı. İtalya yarı finalde ise bu kez karşısında İspanya vardı. Rakibini penaltı vuruşları sonrası eleyen İtalyanlar bu turdan da 5 milyon Euro kazanmayı bildi. Finalde ise seyirci üstünlüğü bulunan İngilizlerle karşılaşan İtalya yine penaltılarla rakibini geçmeyi başardı ve 10 milyon Euro'luk kupa primini de aldı. Böylece İtalya turnuvada toplam 34 milyon Euro'luk performans ödülü kazanmış oldu.
SPONSORLUKLAR ÖNEMLİ
İtalya'nın bu zaferi sponsorluk ve ticari ürün satışlarına da yansıdı. 1 aydır Avrupayı kasıp kavuran Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sponsorların yeni hedefi İtalyanlar oldu. Ajansspor'un haberine göre; İtalya Futbol Federasyonu mevcut sponsorlarla yaptığı anlaşmalar gereği birçok alanda bonus kazandı. Forma sponsorundan içecek sponsoruna kadar İtalyanlar 10 farklı alanda markalardan destek alıyor. Her bir sponsorluk sözleşmesinde ise turnuvalarda kazanılacak kupalara göre bonus maddeleri bulunuyor. Buna bir de İtalya Milli Takımı'nın ticari ürün satışı yaptığı nokstalar ekleniyor. Böylece Euro 2020'den İtalyanların yaklaşık 100 milyon Euro gelir sağlayacağı belirtiliyor.
TÜRKİYE EN AZ KAZANANLAR ARASINDA
Euro2020'yi tek gol ve sıfır puan ile tamamlayan Mİlli Takımımız en az gelir elde eden 2 takımdan biri oldu. Milli Takımımız turnuvaya katılım gösterdiği için ayakbastı parası olarak 9.2 milyon Euro gelir sağladı. Ancak turnuvada puan alamadığı için başka bir gelir elde edemedi. Böylece Milli Takımımız Kuzey Makedonya ile aynı gelirde kalarak en az kazanan iki takımdan biri oldu.
EURO 2020 PARA ÖDÜLLERİ
Katılım ücreti: 9.25 milyon Euro
Grup maçı beraberliği: 750 bin Euro
Grup maçları galibiyeti: 1.5 milyon Euro
Son 16 turu: 2 milyon Euro
Çeyrek final: 3 milyon 250 bin Euro
Yarı final: 5 milyon Euro
Turnuva ikincisi: 7 milyon Euro
Şampiyon: 10 milyon Euro
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