12 Temmuz 2021, Pazartesi

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İtalya 1 - 1 İngiltere | Penaltılar: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Avrupa Şampiyonu!
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

EURO 2020'de final heyecanı yaşandı. Dev finalde iki dev takım İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 90 dakikası Luke Shaw ve Bonucci'nin golleriyle 1-1 biten maçın 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara uzadı. Seri penaltı atışlarında İtalya 3-2'lik skorla kupaya uzanan taraf oldu. | Son dakika 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri

EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere maça golle başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Trippier ortaladı. Arka direkte topu önünde bulan Shaw, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve İngiltere, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıya İtalya daha etkili başladı. Rakip kalede üst üste pozisyon bulan İtalyanlar 67'nci dakikada skora denge getirdi. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Chiellini'nin kafa vuruşunda Pickford topu çeldi. Dönen topta Bonucci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu dakikadan sonra karşılaşmada gol olmadı ve mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol olmayınca kupayı kazanan tarafı penaltı atışları belirledi.

Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası final maçında İtalya İngiltere karşısında Bonucci ile skoru eşitledi!

İtalya'da Berardi, Bonucci ve Bernardeschi penaltı atışlarını gole çevirirken, Belotti ve Jorginho penaltı atışlarından faydalanamadı. İngiltere'de ise Kane ve Maguire penaltı atışlarını gole çevirirken; Rashford, Sancho ve Saka atışlarından faydalanamadı. Bu sonuçla İtalya, rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finalinde penaltı itirazları! Raheem Sterling...

SHAW'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Karşılaşmanın hemen başında İngiltere'yi öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti. Luke Shaw'ın 1.57'de attığı gol, Avrupa Şampiyonası finallerinde atılan en erken gol oldu. Tecrübeli sol bek ayrıca, İngiltere Milli Takımı'nda da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika EURO 2020 haberi: İngiltere - İtalya maçında erken gol! Sahneye Luke Shaw çıktı

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