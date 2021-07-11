EURO 2020'de, İtalya ile İngiltere kupa için Wembley'de kozlarını paylaştı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngilizler, karşılaşmaya oldukça hızlı başlamış ve ikinci dakikada Luke Shaw'un golüyle 1-0 öne geçmişti. İkinci yarıda baskısını artıran İtalyanlar, 67. dakikada Bonucci ile skoru eşitledi. İşte o anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de final heyecanı yaşandı. İtalya ile İngiltere kupa için Wembley'de karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngilizler, karşılaşmaya oldukça hızlı başlamış ve henüz ikinci dakikada Luke Shaw'un golüyle öne geçmişti.

İtalyanlar'ın yanıtı 67. dakikada Bonucci ile geldi.

İşte o an;

BONUCCI TARİHE GEÇTİ!

Yıldız oyuncu attığı bu golle, Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ