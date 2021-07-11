11 Temmuz 2021, Pazar

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası final maçında İtalya İngiltere karşısında Bonucci ile skoru eşitledi!

İtalyanlar Bonucci ile skoru eşitledi! Alkış alan pozisyon takibi
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 Giriş Tarihi: 11.07.2021

EURO 2020'de, İtalya ile İngiltere kupa için Wembley'de kozlarını paylaştı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngilizler, karşılaşmaya oldukça hızlı başlamış ve ikinci dakikada Luke Shaw'un golüyle 1-0 öne geçmişti. İkinci yarıda baskısını artıran İtalyanlar, 67. dakikada Bonucci ile skoru eşitledi. İşte o anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de final heyecanı yaşandı. İtalya ile İngiltere kupa için Wembley'de karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngilizler, karşılaşmaya oldukça hızlı başlamış ve henüz ikinci dakikada Luke Shaw'un golüyle öne geçmişti.

İtalyanlar'ın yanıtı 67. dakikada Bonucci ile geldi.

İşte o an;

BONUCCI TARİHE GEÇTİ!

Yıldız oyuncu attığı bu golle, Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İngilizlerden penaltı itirazı! İşte o pozisyon... İngilizlerden penaltı itirazı! İşte o pozisyon...
Dev finalde tarihi gol! İngilizler erken açıldı Dev finalde tarihi gol! İngilizler erken açıldı
EURO 2020'ye görkemli kapanış! EURO 2020'ye görkemli kapanış!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör