11 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finalinde penaltı itirazları! Raheem Sterling...
EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında şok bir golle öne geçen İngilizler, ikinci yarının ilk dakikalarında da penaltı itirazlarında bulundu. İngiltere'nin golcüsü Raheem Sterling'in yerde kaldığı pozisyon sonrası itirazları, hakem Kuipers tarafından cevapsız kaldı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (2020 Avrupa Şampiyonası haberleri)
EURO 2020 final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi...
Karşılaşmanın 48. dakikasında İtalyan oyuncu Bonucci'nin müdahalesi sonrası İngiliz fubolcu Raheem Sterling yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Kuipers ise devam kararı verdi.
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