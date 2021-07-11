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Son dakika EURO 2020 haberi: İngiltere - İtalya maçında erken gol! Sahneye Luke Shaw çıktı

Dev finalde tarihi gol! İngilizler erken açıldı
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngilizler maça golle başladı. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Trippier'in ortasında sahneye Luke Shaw çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o anlar... | Son dakika 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri

EURO 2020'nin dev finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Karşılaşma adeta golle başladı. İngilizler organize geliştirdikleri atakta golü buldu. Sağ bek Kieran Trippier'in ortasında sol bek Luke Shaw topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol hem Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golü olurken hem de sol bek Luke Shaw'ın İngiltere formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

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