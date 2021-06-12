İtalya ile Türkiye EURO 2020 açılış karşılaşmasında kozlarını paylaştı. İtalya, A Milli Takım'ımız karşısında mücadeleyi 3-0 galip tamamladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in 3-0'lık karşılaşma sonrası sözleri... | Son dakika EURO 2020 haberleri

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı sonrası konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık ama rakibin baskısından çıkamadık."



"Daha üstün bir rakip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık."

"Bugünkü maçtan alacağımız puan bize katkı yapardı ama bu bir turnuva. Kazansak da bu yarış bitmeyecekti. Kaybettiğinizde bu iş daha zorlaşıyor. Önümüzde iki maç var, ikisini de kazanmak isteyeceğiz."

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