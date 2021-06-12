12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Şenol Güneş EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki İtalya - Türkiye maçının ardından konuştu!

Şenol Güneş: Kendi oyunumuzun gerisinde kaldık!
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

ile açılış karşılaşmasında kozlarını paylaştı. İtalya, 'ımız karşısında mücadeleyi 3-0 galip tamamladı. A Milli Takım Teknik Direktörü , İtalya - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in 3-0'lık karşılaşma sonrası sözleri... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'mızın teknik direktörü , maçı sonrası konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık ama rakibin baskısından çıkamadık."

Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş Türkiye-İtalya maçı sonrasında konuştu!

"Daha üstün bir rakip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık."

"Bugünkü maçtan alacağımız puan bize katkı yapardı ama bu bir turnuva. Kazansak da bu yarış bitmeyecekti. Kaybettiğinizde bu iş daha zorlaşıyor. Önümüzde iki maç var, ikisini de kazanmak isteyeceğiz."

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