Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Göztepe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Rakibe fazla pozisyon vermediklerini ancak hücumda istediklerini yapamadıklarını belirten Özbalta, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli aranın ardından Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını belirterek "Özellikle duran toplarda ve defans arkasına oyun kurulumu yapmadan savunmadan ve kaleciden atılan uzun toplarla etkili olan bir takımdı. Fiziksel olarak boy ortalaması uzun ve mücadele gücü yüksek olan bir takım. Farklı oyun düzenleri olan bir takıma karşı biz de yaklaşık 7-8 gündür çalıştık." diye konuştu.

Rakibe pozisyon vermediklerini öne süren Özbalta, "O anlamda sevindirici bir gündü ama bizim açımızdan ceza sahasına girdiğimiz noktalarda oyuncularımız hata yaptılar. Doğru adamı bulma, doğru yerde konumlama gibi sıkıntılarımız vardı. Bazen şut çekmemiz gerekiyordu, pas çıkarttık, top auta gitti. Bazen pas atmamız gerekiyor rakibe çarptırdık veya ayağımız kaydı. Bunlar tabii futbolun içinde olan şeyler ve hiç bir şekilde bahane değil ama bugün böyle bir gün yaşadık. Pozisyon vermeden kısır şekilde yediğimiz bir gol. Bizim için üzücü bir maç oldu." diye konuştu.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gol yedikten sonra 3-5 dakika gard düşmesi yaşadılar moralleri bozuldu ama tekrar karşı kaleye gitmek istedik. 4'lü savunmaya dönüp öndeki oyuncuların sayısını biraz daha artırmak istedik ki bir kaç pozisyonu bulduk. 87 ve 88. dakikada Diabate'nin iki kere üst üste ayağının kayıp düştüğü pozisyon ve bir kaç korner pozisyonu ama neticede golü bulamadık ve mağlup ayrıldık. Bu ligde şu an bizler isterdik ki 3-5 puanı alıp tabii ki daha güvenli bir limanda olalım ama olmadı. Oynadığımız futbolla karalar bağlamanın gerçekten bir anlamı olmaz. Her maçı öğrenme, ders alma ve geliştirme maçı olarak düşünüyoruz. Sonraki müsabakalarda başımız dik şekilde hazırlanıp Erzurum'u en güzel şekilde temsil etme çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Göztepe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum."