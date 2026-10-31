Erzurumspor FK - Arca Çorum FK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 10. hafta

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK üç puan mücadelesine çıkıyor. Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.