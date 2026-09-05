Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Sezona istediği gibi başlayamayan 2 takımın mücadelesine Erzurumspor FK evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.İşte Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Sezona istediği gibi başlayamayan 2 takımın mücadelesine Erzurumspor FK evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Geride kalan 3 hafta yalnızca 1 puan toplayabilen ligin yeni ekibi Erzurumspor FK, henüz puanı bulunmayan TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de bu sezonki ilk galibiyetini alarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İşte Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor maçı bilgileri...

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşması, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak.

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat 17.00'de başlayacak.

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Erzurumspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Kerem İlitangil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR'ı ise Erkan Engin oldu. AVAR koltuğunda ise Gökhan Barcın oturacak.