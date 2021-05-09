09 Mayıs 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Erzurum'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden , teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

'de bitime iki hafta kala kümede kalma mücadelesi veren 'da dönemi sona erdi. , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı. 'dan yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BB Erzurumspor'un başında 9 maça çıkan deneyimli teknik adam; 5 yenilgi, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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