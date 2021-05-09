Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Erzurum ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı. Erzurumspor'dan yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BB Erzurumspor'un başında 9 maça çıkan deneyimli teknik adam; 5 yenilgi, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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