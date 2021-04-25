Galibiyetin ardından Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı! (Gaziantep FK- BB Erzurumspor)
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor'da maçın son düdüğünün ardından teknik direktör Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Yılmaz Vural ile üst üste 3. galibiyetini alan BB Erzurumspor, Süper Lig'de 37 puanla 18. sıraya yükseldi.
İLK KEZ OLDU
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan BB Erzurumspor, en üst lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almış oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Maçın son düdüğüyle birlikte Erzurum'da büyük sevinç yaşandı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, Gaziantep FK maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.
"MAÇ SONU DUYGULANDIM"
Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.
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