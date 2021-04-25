25 Nisan 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Galibiyetin ardından Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı! (Gaziantep FK- BB Erzurumspor)

Galibiyetin ardından Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 37. haftasında deplasmanda 'yı 3-2 mağlup eden 'da maçın son düdüğünün ardından teknik direktör gözyaşlarını tutamadı.

, 'in 37. haftasında konuk olduğu 'yı 3-2 mağlup etti. ile üst üste 3. galibiyetini alan BB Erzurumspor, Süper Lig'de 37 puanla 18. sıraya yükseldi.

İLK KEZ OLDU

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan BB Erzurumspor, tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almış oldu.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın son düdüğüyle birlikte 'da büyük sevinç yaşandı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, Gaziantep FK maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

"MAÇ SONU DUYGULANDIM"

Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.

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