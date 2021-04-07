07 Nisan 2021, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçının ardından Yılmaz Vural konuştu! "Çok üzüldük..."

Yılmaz Vural maç sonu konuştu! Çok üzüldük...
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

'da teknik direktörlük görevine getirilen , 1-1 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu. Vural, "Bizim için sevindirici bir gün olmadı. 1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük. Çocuklar perişandı. Çünkü niyetlerinde tamamen 3 puan almak ve sonrasında akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Teknik Direktörü , maçının ardından, "1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük" dedi.

'in 33. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Vural, "Sonuç olarak 1-1 biten bir maç. Oyunun akışına bakıyoruz, rakibimizin maçın ilk yarısında 1 pozisyonu . O da attığı gol. Maçın ikinci yarısında ise rakibimizin 71 ile 86. dakikalarda ani atak yaptığında yetişip, müdahale ederek üst direğe çarpan bir topu var. İlk yarıda o kadar çok pozisyonumuz oldu ki, 45 artıda hocam penaltıyı 2 defa tekrarlattı. 3'üncüsünde ise VAR'dan tekrar döndü. O golü atmış olsaydık maçın sonucu bu olur muydu diye düşünüyorum. BU maç ile ilgili tabii ki beklentimiz 3 puandı. Ama 1 puan ile dönüyoruz. Buna da şükür. En azından bir moral kazanmış olduk. Çoktandır puan alamıyoruz. Maçın geneline bakacak olursak rakibin ilk yarı 1, ikinci yarı da ise 2, bizim ise ilk yarıda 3, ikinci devrede 6 pozisyon ama sonuç 1-1. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. da gördüğünü çalmaya çalıştı, iyi maç yönetti diye düşünüyorum. Bizim için sevindirici bir gün olmadı. 1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük. Çocuklar perişandı. Çünkü niyetlerinde tamamen 3 puan almak ve sonrasında akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır. ile oynayacağız. Beşiktaş maçına hazırlanıp o maçtan istediğimiz sonucu almak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği 1 - 1 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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