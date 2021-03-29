29 Mart 2021, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı!

Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için 'la sözleşme imzalandığını açıkladı!

Spor Toto ekibi , İsmail Kartal'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural'la bu akşam kulüp tesislerimizde başkanımız Sayın Ömer Düzgün ve yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu törenle resmi sözleşme imzalandı. Hocamız Yılmaz Vural'ın yardımcılığını, Mehmet Demirtaş, İlhan Var, Cemal Tosun, Barış Gürol, Muhammed Türkmen yapacak.

Değerli hocamıza ve Erzurumspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Vural son olarak 2015 yılında Süper Lig'de görev yapmıştı.

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