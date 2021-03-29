BB Erzurumspor Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı!
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Yılmaz Vural'la sözleşme imzalandığını açıkladı!
Spor Toto Süper Lig ekibi BB Erzurumspor, İsmail Kartal'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural'la bu akşam kulüp tesislerimizde başkanımız Sayın Ömer Düzgün ve yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu törenle resmi sözleşme imzalandı. Hocamız Yılmaz Vural'ın yardımcılığını, Mehmet Demirtaş, İlhan Var, Cemal Tosun, Barış Gürol, Muhammed Türkmen yapacak.
Değerli hocamıza ve Erzurumspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yılmaz Vural son olarak 2015 yılında Süper Lig'de görev yapmıştı.
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