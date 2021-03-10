10 Mart 2021, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

Erzurumspor Trabzonspor'a hazırlanıyor!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında 'u konuk edecek 'da hazırlıklar sürüyor.

, 'in 30. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan mavi-beyazlılar Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.
14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da ve kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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