10 Mart 2021, Çarşamba
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Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan mavi-beyazlılar Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.
14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Erzurumspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek BB Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan mavi-beyazlılar Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.
14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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