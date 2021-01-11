11 Ocak 2021, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Ömer Düzgün: İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum

İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Başkanı , 'in 18. haftasında 'ye 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Düzgün, "İlk defa bir maçın ilk yarısında 5 dakikalık bir uzatma gördüm." dedi.

Başkanı , 'in 18'inci haftasında oynanan maçı sonrasında 'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Düzgün, "İkinci yarıya en az 6-7 transfer yaparak başlayacağız. Bu ligde kalacağız, herkes emin olsun" dedi.

"CAMİAMIZ HUZURLU OLSUN"

Başkanı Düzgün, ligin ikinci yarısında taraftarlarına farklı bir takım izleteceklerini söylerken, "Ne söyleyeceğim bilmiyorum. Şanssızlığımızı kıramadık. Ülkemizin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. İlk 45 dakikada Fenerbahçe'nin tek pozisyonu ve tek golü var. İlk defa bir maçın ilk yarısının sonuna 5 dakika eklendiğini gördüm. O golü yemeseydik sonucun daha değişik olacağını düşünüyorum. Orta sahada en iyi iki oyuncumuz sakatlandı. Henüz bilgi alamdık inşallah bir sıkıntı yoktur. İkinci yarı da malum. Hak edenin bir maç olmadı bence. Diğer maçlarımıza bakacağız. İkinci yarıya en az 6-7 transfer yaparak başlayacağız. Bu ligde kalacağız herkes emin olsun. Sezon başında yapılan yanlış işler ve yanlış kadro mühendisliğinin cezasını bizler, bu şehir çekiyor. Camiamız huzurlu olsun" şeklinde konuştu.

"ERUZURUM ÖZEL BİR ŞEHİR"

Medyada 'un soğuk bir şehir olmasının sürekli gündeme gelmesini değerlendiren Düzgün, "Spor yorumcularına baktığımızda Erzurum soğuk yorumları yapıyor. 5-6 derecede futbol oynadık. Erzurum'un algısıyla oynamasınlar. Bu şehirde 1 milyon, bu bölgede 5 milyon kişi ülkenin ve şehrin bekçiliğini yapıyorken bu tarz şeylere gerek yok. Burada 90 dakikayı şikayet etmeye kimsenin hakkı yok. Erzurum güzel ve özel bir şehirdir. Selçuklu şehridir ve şehrimize sahip çıkalım" diye konuştu.

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