28 Aralık 2020, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Son dakika: Erzurumspor'da Sissoko şoku!

Erzurumspor'da Sissoko şoku!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

BB , kulüple sözleşmesini tek taraflı fesheden İbrahim hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden BB 'da İbrahim sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bunun üzerine Erzurumspor cephesinden gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı açıklandı. İşte Erzurumspor tarafından yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili fesihin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır."

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