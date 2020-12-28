Son dakika: Erzurumspor'da Sissoko şoku!

BB Erzurumspor, kulüple sözleşmesini tek taraflı fesheden İbrahim Sissoko hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da İbrahim Sissoko sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bunun üzerine Erzurumspor cephesinden gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı açıklandı. İşte Erzurumspor tarafından yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili fesihin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır."

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